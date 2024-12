Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) a publié mercredi un arrêté en bonne et due forme pour permettre au Père Noël, qui présente selon lui des signes d'épuisement professionnel, de "se ressourcer" dans sa commune le 24 décembre.

C'est un arrêté municipal insolite mais de saison qui a été pris par le maire de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Considérant le Code du Travail selon lequel "le bien-être au travail n'est pas un dispositif optionnel mais une obligation légale", le maire sans étiquette Philippe Rollet a pris cette mesure pour "préserver l'état de santé psychologique et psychique du Père Noël".

À en croire l'arrêté, ce dernier souffre en effet d'une "perte de poids", incompatible avec sa fonction, et des "prémisses d'un burn-out". Pour y remédier, la mairie lui propose, ainsi qu'à ses lutins, de faire une pause à Saint-Jean-de-Maurienne lors de sa tournée, pour "s'abreuver des vins locaux" et "déguster" meule de Beaufort et pains de Modane.

Il leur suggère aussi de "se reposer dans la grotte de Sainte-Thècle", un lieu de pèlerinage au-dessus de la cité, avant de reprendre leur périple. "On l'accueille avec tout notre patrimoine", explique à l'AFP Philippe Rollet, qui a pris ses premiers arrêtés de Noël en 2020 "pour faire sourire après le Covid".

"La première année, on s'était dit qu'on aurait une remarque du préfet", confie-t-il. "Mais non, en ces périodes de fêtes, tout le monde a besoin de fantaisie."