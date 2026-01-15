Dans le Beaujolais, le château de Bagnols (Lavorel Hôtels) mise désormais sur l’événementiel privé.

Édifié au XIIIe siècle et longtemps associé à l’hôtellerie de prestige, le château de Bagnols, au cœur du Beaujolais, s’engage dans une nouvelle phase de son histoire. Le site, qui appartient au groupe lyonnais Lavorel Hôtels a récemment annoncé son repositionnement pour devenir un lieu entièrement privatisable, dédié aux mariages, célébrations privées et événements professionnels.

Ce choix marque un tournant pour ce monument emblématique, classé et chargé de plusieurs siècles d’histoire. Jusqu’ici ouvert à une clientèle hôtelière classique, le domaine entend désormais se concentrer sur l’accueil d’événements sur mesure, dans un cadre patrimonial préservé. L’ensemble du château, de ses salons historiques à ses jardins, peut ainsi être réservé pour des usages ponctuels, qu’ils soient familiaux, institutionnels ou liés au monde de l’entreprise.

Mariages, anniversaires, réceptions privées, le lieu entend se positionner comme un écrin destiné à des célébrations intimistes, dans un décor médiéval soigneusement restauré. Mais l’ambition ne se limite pas au secteur du privé. Le château de Bagnols vise également les entreprises à la recherche de lieux singuliers pour organiser séminaires, dîners de gala ou lancements de produits, en s’appuyant sur des espaces modulables intégrés à un environnement historique.

Autre axe de développement , l’accueil de tournages et de shootings. Grâce à ses intérieurs d’époque, ses façades en pierre et ses extérieurs paysagers, le domaine entend séduire les productions audiovisuelles et les marques en quête de décors authentiques.

À travers ce repositionnement, le château de Bagnols illustre une tendance de fond observée dans le secteur du patrimoine, à savoir la reconversion de lieux historiques vers des usages événementiels, afin de conjuguer préservation, attractivité économique et nouveaux modes d’accueil. Un équilibre délicat, entre valorisation du passé et adaptation aux attentes contemporaines.

L'histoire moderne du château de Bagnols



Pour la petite histoire, le fleuron hôtelier beaujolais avait été racheté, en 1987, dans un état déplorable, par Lady Helen Hamlyn, qui lui avait redonné son lustre d'antan.



En juin 1996, la réputation de Bagnols décolla avec le dîner du G7. Bagnols attira alors les stars, Bruce Willis, Naomi Campbell, Barbara Streisand, Nicole Kidman, Tom Cruise, les Spice Girls. Un magazine britannique classa alors Bagnols parmi les 100 plus beaux hôtels de la planète.



En 2007, Lord Andrew Davis, magnat de l'immobilier, propriétaire du groupe Von Essen Hôtels, racheta Bagnols pour 25 millions d'euros.



S'ensuit une période de hauts et de bas, le lord anglais devant 250 millions de livres à ses créanciers, jusqu'à ce que le château tombe en désuétude, et ne soit racheté, en juin 2012, par le lyonnais Jean-Claude Lavorel, l'une des plus grandes fortunes françaises.



