Chamonix : drame sur l'UTMB, un coureur tchèque chute et perd la vie

Un coureur tchèque est mort dans la nuit de mardi à mercredi lors de la course des Traces des Ducs de Savoie (TDS) sur l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc.

Le coureur a chuté vers minuit dans la redoutable descente du Passeur de Pralognan lors de la course des Traces des Ducs de Savoie (TDS), sur l'UTMB, l'Ultra Train de Mont-Blanc, une course de 145 km avec 9100 mètres de dénivelé. Rapidement pris en charge par les secours, l'homme a été héliporté mais il a malheureusement succombé à ses blessures.

La course neutralisée, 1200 coureurs font demi-tour jusqu'à Bourg-Saint-Maurice

Près de 300 coureurs avaient déjà passé le Passeur de Pralognan avant l'accident, ils n'ont pas été arrêtés. La course a été neutralisée au kilomètre 62 pour les 1200 autres, qui n'avaient pas encore passé le Passeur de Pralognan. Ils ont fait demi-tour jusqu'à Bourg-Saint-Maurice.

Les prochaines courses de l'UTMB sont maintenues, comme la course principale, vendredi. Avec 171km au programme et 10 000 mètres de dénivelé. Départ vendredi à 17 heures de Chamonix, et les premières arrivées samedi 13h45 à Chamonix.

