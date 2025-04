Ce collectif se "félicite" de la décision préfectorale refusant l’ouverture de The Village le dimanche 

Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon a exprimé sa satisfaction après que la préfecture du Rhône a acté son refus d’ouvrir le village de marques, The Village, près de Lyon, le dimanche.

Vendredi 4 avril, la préfète de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a rendu sa décision : le village de marques The Village, situé à Villefontaine, dans l’Isère, n’ouvrira pas le dimanche. Pour rappel, une requête avait été émise pour requalifier The Village en zone commerciale, autorisant ainsi l’ouverture dominicale.

"Cette décision va dans le bon sens"

Dans un communiqué publié après l’annonce, le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon se "félicite" ainsi de la décision préfectorale. "Cette décision va dans le bon sens : elle protège les équilibres commerciaux locaux, elle évite un aspirateur à clientèle à seulement 20 minutes de Lyon, elle donne un signal en faveur du commerce de proximité", écrit-il ainsi.

Mais fervent opposants à la ZTL, qui sera mise en place en juin 2025, les membres du collectif soulignent que "le véritable danger pour le commerce lyonnais ne vient pas de la périphérie. Il vient des politiques menées actuellement par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon." Une nouvelle fois, les Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon assurent que la ZTL "exclura bientôt une grande partie des habitants du centre-ville", mais provoque également "une accumulation de chantiers désordonnés et démesurés, une accessibilité en chute libre et des commerces qui ferment dans l’indifférence générale", sans "aucune politique d’indemnisation ou d’accompagnement."

Le collectif se rendra notamment sur le marché du Quai Saint-Antoine le dimanche 13 avril prochain à 10 heures pour manifester son mécontentement et rassembler les riverains partageant leur colère.

