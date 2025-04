Alors qu'une demande d'ouverture avait été formulée pour le village de marques The Village, à Villefontaine à l'est de Lyon, la préfecture a pris sa décision.

C'est une possibilité qui avait fait grand bruit... Mais qui ne verra finalement pas le jour. En 2024, le village de marques The Village, installé à Villefontaine (Isère), au sud-est de Lyon, avait formulé une demande de classement en zone commerciale pour ouvrir tous les dimanches. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce vendredi 4 avril, a annoncé que la requête a finalement été refusée.

De nombreux élus locaux entourant le centre commercial, de près ou de loin, s'étaient vivement opposés à celle-ci, formulée par le président de la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI).

"Préserver les équilibres commerciaux de l’ensemble du bassin de vie"

"Il ressort par ailleurs de la lecture du dossier déposé par la CAPI que l’étude d’impact transmise ne permet pas de mesurer suffisamment les effets concurrentiels induits pour les commerces de la zone de chalandises", indique la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce vendredi 4 avril. Et annonce : "Par conséquent, et afin de préserver les équilibres commerciaux de l’ensemble du bassin de vie, la préfète rejette, par arrêté préfectoral, le classement de 'The Village' en zone commerciale et, donc, la demande de dérogation d’ouverture permanente le dimanche".

Parmi les opposants à cette demande d'ouverture, on retrouvait notamment Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, et Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, qui avait adressé en ce sens un courrier respectif à la préfète de région Fabienne Buccio. Cela aurait eu "des conséquences graves et durables sur le commerce lyonnais", estimait le premier.

