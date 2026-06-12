À table
Le nouvel établissement de la Casa Nobile situé rue Marcel Rivière, dans le 2e arrondissement de Lyon @RB

Casa Nobile ouvre un restaurant géant de 900 m² à Lyon 2e

  • par Romain Balme

    • Casa Nobile a inauguré lundi 8 juin son nouveau restaurant, dans l’ancien hôtel des ventes en face du Grand Hôtel-Dieu. Un établissement de 900 m² capable d’accueillir 250 couverts.

    C'est un monument de la cuisine sicilienne à Lyon. Lundi 8 juin, la Casa Nobile a ouvert les portes de son nouveau restaurant rue Marcel Rivière (Lyon 2e), non loin de son établissement historique, situé en face du Grand Hôtel-Dieu.

    Ce Casa Nobile (qui remplacera l'historique, voisine) s'installe dans l'hôtel des ventes de la Presqu'Ile de Lyon (anciennement société Bérard-Péron), détenu par les HCL, qui loue les murs. Pour cette ouverture, l'établissement voit les choses en grand. "Deux étages, une surface totale de 900 mètres carrés, pouvant accueillir 250 couverts sans compter la terrasse" relate Hugo Lonobile, propriétaire du restaurant avec son oncle Jean.

    Hormis "une orientation plus sicilienne", il explique qu'il n'y aura pas de changements majeurs sur la carte, mais bien une nouveauté. "Il sera maintenant possible de réserver dans cette nouvelle annexe, la taille et les équipements de l'ancien restaurant ne le permettaient pas." Le propriétaire insiste également sur sa volonté "de garder les mêmes prix, et la même équipe", même si celle-ci sera agrandie : "Nous faisons entre 15 et 20 recrutements, ce qui portera les effectifs à une trentaine de salariés."

    Une fontaine au centre du restaurant

    Un changement de dimension pour cet historique de la gastronomie lyonnaise, puisque ce bâtiment, édifice emblématique du patrimoine lyonnais, deviendra l'une des plus grandes surfaces de restauration de Lyon. Pourtant, pas question "de dénaturer ce lieu fantastique, il est important de garder son identité", souligne Hugo Lonobile. Des modifications ont néanmoins été apportées pour apporter "ce côté vieux palazzo, maison de campagne sicilienne" voulu par les gérants. "Nous avons utilisé des matériaux qui vont en ce sens, avec du bois, de la pierre de taille, des pavés. La verrière a également été refaite, et une fontaine installée", s'enthousiasme Hugo Lonobile. Des travaux oui, mais une volonté domine : "la simplicité. Nous ne voulons pas être dans le cliché."

    Quid de l'ancien restaurant ? Pour l'instant, Hugo Lonobile ne souhaite pas communiquer, mais il lâche tout de même un indice : "il accueillera un nouveau projet autour de la restauration."

    Lire aussi : À Lyon, la Casa Nobile : ci andiamo !

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