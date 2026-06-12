Un vendredi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est un vendredi particulièrement agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec des températures qui atteindront les 26 degrés au meilleur de la journée.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce printanier à Lyon. Un soleil généreux brillera du matin au soir malgré quelques nuages à l'aube et les températures seront en hausse par rapport au début de la semaine.

S'il fait seulement 13 degrés ce vendredi matin le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et une chaleur qui devrait s'accentuer encore un peu plus au cours du weekend à Lyon et dans la métropole de Lyon.