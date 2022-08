La canicule fait son retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 1er août. Six départements de la région sont en vigilance canicule, dont deux en orange. Jusqu’à 38°c sont attendus en Ardèche et dans la Drôme.

Une troisième vague de chaleur estivale fait son apparition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où le mercure va une nouvelle fois se rapprocher des 40°c par endroit dès ce lundi 1er août. Six départements du territoire sont placés en vigilance canicule, quatre en jaune (Rhône, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et deux en orange, l’Ardèche et la Drôme.

Dans ces deux départements, les maximales ont gagné encore 1 degré par rapport à dimanche selon Météo France qui annonce des températures comprises entre 34 et 38°c. Les habitants sont donc appelés à la prudence face aux fortes chaleurs. Ce nouvel épisode canicule devrait arriver à son paroxysme en milieu de semaine, probablement jeudi selon les dernières prévisions météorologiques.