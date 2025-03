Plus rapides, faciles à diriger... Les 2 500 nouveaux Vélo'v électriques, disponibles depuis plus d'un mois, font des heureux parmi les Lyonnais.

Depuis le 29 janvier dernier, les Vélo'v électriques se sont emparés des rues lyonnaises. Les 2 500 deux-roues qui ont fait leur entrée dans la flotte de vélos en libre service dans la métropole de Lyon n'ont pas mis de temps à convaincre. "Ça bombarde, c'est beaucoup plus efficace et en plus, quand il fait beau, c'est parfait", s'enthousiasme Alexandre, 25 ans, avant de retourner au travail.

Cette nouveauté sur le réseau Vélo'v lui a même fait abandonner les trottinettes en libre service, qu'il utilisait jusque-là : "J'ai basculé sur ça, parce qu'il y a beaucoup plus de bornes pour les vélos que de parking pour les trottinettes". Les 5 000 vélos de la flotte sont en effet répartis dans 428 stations, installées sur 24 communes de la métropole.

En février, 330 000 trajets ont été réalisés sur les nouveaux Vélo'v électriques, indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Un mois "de tous les records", résume-t-il. Mois durant lequel la barre des 93 000 abonnés au service Vélo'v a même été franchie.

"C'est très pratique, je peux monter à Croix-Paquet facilement"

Alexandre, un habitant des pentes de la Croix-Rousse

Sous un soleil plus qu'agréable mardi 4 février, à proximité de la place Bellecour, les conditions étaient réunies pour la pratique du vélo. C'est d'ailleurs le choix fait par Fabien et Chloé, respectivement 26 et 24 ans et venus de Bordeaux pour des vacances. "C'est plutôt agréable, l'assistance est très bien. Pourtant, je n'en ai jamais pris à Bordeaux. Ici, avec les pistes cyclables notamment, c'est simple de circuler", se réjouit la jeune femme. "Et puis, 4 € la journée, ce n'est pas très cher. Surtout qu'on peut tout faire en vélo", poursuit Fabien.

Pour les habitants de Lyon et de ses alentours, le Vélo'v électrique est devenu un réflexe. "C'est très pratique, je peux monter à Croix-Paquet facilement, souligne Alexandre, 26 ans, qui vit dans les pentes de la Croix-Rousse. Mais je préfère le prendre seulement quand je monte et, quand je descends, prendre le Vélo'v classique". Théo-Francis, 24 ans, ajoute : "Maintenant, je fais des trajets beaucoup plus long en vélo. Par exemple, parfois, je vais jusqu'à Bron. Alors qu'avant, je prenais le vélo et le bus". D'autant que ces deux-roues assistés ont une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 km.

Une offre à 99 € par an

Pour autant, certains font toujours le choix du Vélo'v rouge, autrement dit le Vélo'v classique. C'est le cas de Loïc, 40 ans : "Je verrai quand je serai plus vieux, mais pour l'instant, le Vélo'v classique me va très bien. Pourquoi ? Car, c'est plus cher, tout simplement". L'offre électrique à 99 € reste, pour autant, "très raisonnable" selon lui.

Le supplément d'un d’1 € par trajet pour l'assistance électrique est en revanche moins appréciée des Lyonnais et explique dans certains cas une préférence pour les anciens modèles. Les plus intransigeants pointent aussi du doigt la couleur verte du Vélo'v électrique. "Il aurait fallu du bleue, c'est la couleur de Lyon", pense un utilisateur. Le débat reste là plutôt anecdotique. Car pour une large majorité, un retour en arrière, sans ces Vélo'v électriques, est inconcevable.

