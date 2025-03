Si elle partage la position des écologistes sur l'ouverture dominicale du village des marques, la cheffe de file des Républicains pour les élections métropolitaines s'attaque cependant à leur "incohérence".

Au-delà d'un enjeu commercial, l'éventuelle ouverture dominicale du village des marques The Village, à Villefontaine (Isère), prend une tournure très politique. Alors que les élus écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard ont fait savoir leur opposition à cette idée, la cheffe de file des Républicains pour les élections métropolitaines 2026 s'aligne à cette décision qui, selon elle, mettrait "un peu plus en péril les commerçants lyonnais".

Et pointe du doigt une concurrence "déloyale" qui s'installerait : "L’ouverture dominicale, strictement réglementée en Presqu’Île, ne peut voler en éclats à quelques kilomètres de là. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tous !" Pour rappel, l'arrêté permettant l'ouverture dominicale doit être pris par la préfète de Région Fabienne Buccio, qui n'a pas encore rendu sa décision.

"Leurs politiques contribuent elles-mêmes aux problèmes"

Dans une lettre adressée mardi 4 mars à Fabienne Buccio, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet émettait lui aussi un "avis résolument défavorable quant à (la) perspective d’ouverture dominicale continue, qui aurait des conséquences graves et durables sur le commerce lyonnais". Une position partagée par le président de la Métropole, Bruno Bernard, pour qui "une ouverture tous les dimanches des commerces de The Village, majoritairement composé de magasins d’équipement de la personne, viendrait davantage concurrencer les magasins de prêt-à-porter de la Métropole".

Cette prise de position des écologistes lyonnais est néanmoins jugée incohérente par la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon : "Ce qui est risible si cela n’était pas aussi triste, c’est entendre le maire de Lyon et le président de la Métropole se faire les défenseurs des commerçants quand leurs politiques contribuent elles-mêmes aux problèmes". La candidate aux prochaines élections métropolitaines estime qu'il y a "urgence" et regrette les fermetures contraintes de "vrais commerçants de proximité" sur la Presqu'île de Lyon.

