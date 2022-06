Brocante d'été à Lyon ce dimanche après-midi

Ce dimanche 12 juin après-midi, le coffee shop Anahera (Lyon 7e) organise sa brocante d'été en collaboration avec plusieurs partenaires lyonnais.

Le rendez-vous est donné ce dimanche 12 juin après-midi de 14h à 19h pour le retour de la brocante d'été du coffee shop d'Anahera. Au programme : une ambiance estivale avec boissons fraîches et goûter gourmand pour chiner vaisselle, vêtements, ou encore objets en macramé.

Plusieurs partenaires lyonnais au rendez-vous

Plusieurs partenaires lyonnais seront présents, comme "Pépite", un shop ambulant de vêtements et d'accessoires de seconde main ou encore "Les grands mouchoirs" qui proposera des mouchoirs et des serviettes chinés et brodés.

Sont également attendus : "La frange de Margot", une boutique éco-responsable d'objets et de décoration et d'objets en macramé. "Mamie m'avait dit" et "Jammes Brocante" installeront eux un stand avec de la vaisselle et de la petite déco.

Envie de chiner cet après-midi? Rendez-vous chez Anahera, au 22 avenue Jean Jaurès (Lyon 7e). Paiement en espèces recommandé.