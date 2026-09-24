Lyon : des individus cagoulés et armés sèment le trouble dans le quartier des États-Unis, le Raid intervient

Des violences urbaines ont éclaté mardi soir dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e). Un important dispositif policier a été déployé face à la présence de trois individus cagoulés et potentiellement armés.

Mardi 22 septembre au soir, une importante bagarre impliquant une vingtaine d’individus cagoulés s’est produite à proximité de l’avenue Paul-Santy, dans le quartier des États-Unis (Lyon), entre 19h et 21h. Plusieurs coups de feu, qui auraient été tirés en l’air, ont été entendus. À l’arrivée des policiers, les brigands avaient pris la fuite.

Le lendemain, vers 14h30, de nouveaux signalements ont conduit les forces de l’ordre à intervenir dans le même secteur. Des riverains auraient aperçu trois individus cagoulés et armés pénétrer dans les sous-sols d’un immeuble situé sur l’avenue Paul-Santy. Un périmètre de sécurité a alors été établi, avec la présence du Raid, et plusieurs rues ont été bloquées pendant les recherches.

Selon les informations de nos confrères du Progrès, la situation aurait mené au confinement de l’école Giono durant l’opération, par souci de sécurité. La crèche familiale des Pt’its Gones, située à proximité, s’est elle aussi mise à l’abri avec dix enfants et quatre salariés dedans.

Pour l’heure, la police indique n’avoir procédé à aucune interpellation. L’enquête, quant à elle, est toujours en cours.

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