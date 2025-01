Les agriculteurs sont de retour sur les axes routiers du Rhône, ce lundi 6 janvier. Plusieurs cortèges se sont élancées tôt dans la matinée et convergent vers Lyon. Suivez les perturbations en direct.

Trois secteurs sont à éviter ce lundi 6 janvier en raison de la mobilisation des agriculteurs du Rhône : l'échangeur A450/M7/A7, la route départementale D342 et l'autoroute A450. L'appel à mobilisation a été portée par l’association Agri Chabanière et le syndicat Coordination Rurale 69. Le syndicat majoritaire, la FDSEA, n'a pas rejoint pas la mobilisation mais prévoit une action dans la journée, avec les Jeunes agriculteurs du Rhône.

Les agricteurs déplorent toujours des lois trop nombreuses et contraignantes, ainsi qu'une surcharge administrative. Ils s'opposent également au futur accord signé entre l'UE et le Mercosur, comme en novembre dernier.

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs mobilisés à midi

Les deux syndicats, déjà rassemblés mi-novembre, se rassembleront devant l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de Lyon, ce lundi à 12 h. "Les agriculteurs du Rhône sont particulièrement inquiets suite aux annonces de retraits de plusieurs substances actives qui fragilisent les filières végétales et plus particulièrement la production fruitière. Cette dernière voit sa survie menacée par ces décisions", s'inquiètent-ils dans un communiqué.

9 h. Les agriculteurs sur sur l'A450 avant de rejoindre l'A7

Un départ de convoi de tracteurs a été organisé à Saint-Didier-Sous-Riverie, vers 5 h du matin, par la Coordination Rurale. L'objectif des agriculteurs mobilisés est de se rapprocher de Lyon pour y bloquer l'autoroute A7, en direction de Lyon. Pour l'heure, les manifestants se sont installés sur l'A450, à Oullins-Pierre-Bénité.

Une voie de circulation a été laissée libre pour permettre en partie la circulation des automobilistes, précise Le Progrès. Une mesure exigée par la préfecture du Rhône : "À la demande de la Préfète, les organisateurs de ce mouvement devront laisser systématiquement une voie de circulation libre prioritairement pour les véhicules de secours et des forces de l’ordre".

