Un service pour faciliter la vie des agriculteurs lancé dans le Rhône

La Chambre d'agriculture du Rhône a mis en place le Service agricole Unique lieu d’accueil et de relais des demandes ou problèmes administratifs rencontrés par les agriculteurs.

C'est un service novateur qui devrait faciliter la vie des agriculteurs du département du Rhône. Avec le soutien de la Préfecture de région Auvergne Rhône-Alpes, la Chambre d’agriculture du Rhône a mis en place le Service agricole Unique, lieu d’accueil et de relais des demandes ou problèmes administratifs rencontrés par les agriculteurs.

Ce dispositif, qui sera également déployé dans l'Ain, est également financé par l'Etat au titre du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT).

Un accueil de proximité avait déjà vu le jour au sein de la Maison des agriculteurs à la Tour de Salvagny ces derniers mois dans le contexte de crise agricole du début d'année. Ce dispositif a pour but de recueillir les demandes et d'apporter des réponses aux interrogations des exploitants agricoles. "La Chambre d’agriculture et ses partenaires s’engagent à apporter une réponse sous 10 jours et à porter un suivi à 30 jours" explique-t-elle dans un communiqué de presse.

Ouvert depuis fin juin, le Service agricole unique accueille lui les agriculteurs sur rendez-vous, en présentiel, par téléphone ou en visio.