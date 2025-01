Plusieurs milliers d'emplois sont à pourvoir lors de job dating à Lyon et dans le Rhône le 16 janvier.

L'entreprise de service à la personne, O₂ organise un job café dans plus de 300 agences à travers la France et notamment à Lyon et dans le Rhône. Au total, 3 500 postes sont à pourvoir pour des emplois d'experts, de garde d'enfants et d'auxiliaires de vie.

Le 16 janvier, "les candidats pourront échanger avec des collaborateurs présents, discuter de leurs envies et compétences et découvrir les différentes opportunités professionnelles proposées au sein des agences de la marque", indique l'entreprise.

Des postes en CDI et en CDD sont proposés. Les personnes intéressées doivent se rendre dans les agences O₂ situées avenue de Saxe, avenue Jean Jaurès à Lyon ou encore Cours Tolstoï à Villeurbanne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page dédiée de l'évènement.