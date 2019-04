Bison futé : Week-end de Pâques compliqué sur les routes à Lyon

Ce week-end de Pâques sera chargé sur les routes de France et notamment à Lyon où Bison futé voit orange vendredi, samedi et lundi.

Selon les prévisions de Bison futé, “Le week-end de Pâques sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur le plan de la circulation routière”. Vendredi, il est conseillé d'éviter de quitter les grandes métropoles ou de transiter sur les voies rapides urbaines, entre 14 heures et 20 heures (dès 12 heures pour Paris) et d'éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar, de 14 heures à 20 heures et l’A9 entre Orange et Narbonne, de 11 heures à 20 heures. Niveau couleur, la journée de vendredi est annoncée orange dans la région et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs.

Samedi orange

Samedi, la circulation sera toujours difficile sur les routes de l'Hexagone. Là encore, il est conseillé de quitter les grandes métropoles avant 9h et d'éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar de 9 heures à 16 heures, entre Lançon Provence et Aix-en-Provence de 11 heures à 17 heures, sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9 heures à 17 heures.

Lundi compliqué vers Lyon

Dimanche, la journée sera verte dans les deux sens avant des retours compliqués lundi. Puisqu'il faut bien que tout ce petit monde rentre chez lui, la journée est annoncée orange partout en France et rouge sur les routes de Bretagne, de Normandie et en Île-de-France. Il est conseillé de rentrer vers les grandes métropoles avant 14 heures ou après 20 heures. Mais aussi d'éviter les autoroutes A9 en direction d’Orange et A7 en direction de Lyon, entre 10 heures et 19 heures et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, entre 10 heures à 20 heures.

Bonne route !