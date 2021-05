Basket : l’Asvel s’impose à Pau et remporte un 9e succès de suite

Paul Lacombe (C) (Photo by Loic VENANCE / AFP)

En cette fin de championnat de France, les joueurs de l’Asvel affichent un rythme infernal. Samedi 22 mai, ils se sont imposés sur le parquet de Pau (84-90), portant à 13 leur nombre de victoires lors des 14 derniers matchs.

Après des retrouvailles auréolées de succès devant son public, jeudi 20 mai, l’Asvel a enchaîné samedi soir en s’imposant sur le parquet de Pau. Ce succès porte à neuf le nombre de victoires consécutives des Villeurbannais dans le Championnat de France.

Même privée de joueurs importants, Antoine Diot, Norris Cole, Ismaël Bako et Moustapha Fall, l’équipe de Tj Parker a trouvé les ressources pour se défaire de Pau (84-90) et conforter sa 3e place au classement de la Jeep Élite, derrière Monaco (1er) et Dijon (2e).

LDLC ASVEL poursuit sur sa lancée en s'imposant sur le parquet de @EBPLO ! Et ça fait 9 victoires de suite en #JeepELITE ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/OL5Aidiv05 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 22, 2021

