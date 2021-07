Basket : l’Asvel fait signer Michel Veyronnet au poste de directeur sportif

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après le départ de François Lamy, parti rejoindre le club lituanien de Zalgiris Kaunas, le club de basket de Villeurbanne a dévoilé la signature de Michel Veyronnet au poste de directeur sportif.

Très actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été, l’Asvel poursuit son recrutement, mais cette fois de l’autre côté du banc des joueurs. Jeudi 29 juillet, le club champion de France a annoncé la signature de Michel Veyronnet au poste de directeur sportif.

Originaire de Rouen, l’ancien entraîneur d’Évreux (1993-1995) et Rouen (1996-2012) remplace François Lamy, qui était en poste depuis 2019 au club de Villeurbanne. Ce dernier a rejoint le club lituanien de Zalgiris Kaunas, que Villeurbanne affrontera en Euroligue pour la 1re journée du championnat européen, le 1er octobre.

"Je suis très heureux que Michel ait adhéré au projet que nous construisons ici, je sais l'envie de réussir qui l'a toujours habité, a réagi Tony Parker, le président de l’Asvel, dans un communiqué du club. Je connais Michel depuis plus de 25 ans, et sa capacité d'écoute, d'adaptation et son professionnalisme, si essentiels dans ce rôle charnière, seront des éléments-clés."