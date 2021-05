Basket : l’Asvel enchaîne et signe une 10e victoire de rang

On n’arrête plus l’Asvel. Les hommes de Tj Parker ont signé, mardi 25 mai, une dixième victoire de suite en dominant Boulogne-Levallois (81-63).

Auteurs d’une belle série de victoires depuis plusieurs semaines, les joueurs de l’Asvel n’ont pas tremblé mardi soir pour se défaire de Boulogne-Levallois (81-63). Au terme d’un match dominé de bout en bout, les hommes de Tj Parker ont signé leur 10e succès de suite dans le Championnat de France.

Les écarts se resserrent en tête du championnat

De quoi ravir les 800 spectateurs présents à l’Astroballe et mettre un peu plus la pression sur Monaco (1er) et Dijon (2e), en difficulté hier soir. Les Monégasques se sont imposés difficilement à Bourg-en-Bresse (73-74) et les Dijonnais ont cédé face à Strasbourg (81-87). Les Villeurbannais reviennent ainsi à deux victoires de Dijon.

