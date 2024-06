Baignade dans le Rhône le 30 juin à Lyon : les premiers tests sont positifs 

Les premiers tests effectués au fond de l’eau du Rhône se sont révélés positifs. Prochaine étape, un second test sur la qualité de l’eau juste avant le 30 juin.

À l’occasion du Festival entre Rhône et Saône, la Ville de Lyon a annoncé le 24 mai dernier qu’elle souhaitait expérimenter la baignade dans le Rhône le 30 juin pour lutter contre la canicule. Un pari qui dépendra surtout des "conditions météo et sanitaires", comme l’expliquait le maire, Grégory Doucet. D’après une information d’Actu Lyon, confirmée par Lyon Capitale, les premiers résultats des tests effectués au fond de l’eau du Rhône sont positifs.

D’autres tests avant le 30 juin

Ce premier test, dirigé par l’association lyonnaise Odysseus 3.1, devait permettre de s’assurer que "le fond de l’eau était bien propre", comme l’indiquait Julien Paillard, coordinateur du festival Entre Rhône et Saône, à nos confrères de BFM Lyon. D’autres tests sur "la qualité de l’eau" ont et vont être effectués "jusqu’à quelques jours avant le 30 juin", précise la municipalité. Julien Paillard indique cependant que "s’il y a eu un orage peu de temps avant, ou un risque de crue, on annulera la manifestation."

L’expérimentation se déroulera donc le 30 juin de 11 heures à 18 heures au niveau du parc des berges, dans le 7e arrondissement, en face du quartier de la Confluence. Le site est considéré "comme étant le plus approprié compte tenu de la qualité de l’eau", a expliqué la Ville de Lyon. Un bassin naturel de 200 m2 sera donc mis en place et surveillé par des maîtres nageurs et un bateau pour accueillir, dès 10 ans, les Lyonnais. 100 personnes pourront se baigner à la fois, sans inscription, seul un bracelet sera remis à l'entrée.

Pour rappel, il est interdit de se baigner dans le Rhône et dans la Saône, d’après un arrêté municipal de 2001. La zone du bassin bénéficiera donc d'un arrêté spécial durant cette journée d'expérimentation. En 2022, les secours ont réalisé 150 interventions dans les deux cours d'eau traversant la ville.