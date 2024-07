Image d’illustration – Résultats du brevet – Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le mois dernier, 36 223 lycéens passaient le baccalauréat dans l'agglomération lyonnaise. Ils sont plus de 31 000 à l'avoir obtenu sans rattrapages, un chiffre en hausse.

Un peu plus de 718 400 jeunes Français attendaient les résultats du baccalauréat ce lundi 8 juillet. Et les candidats s'en sortent plutôt bien dans l'Académie de Lyon avec un taux de réussite de 85,9%. Ce taux est de 85,5% à l'échelle nationale. Sur les 36 223 inscrits à Lyon, ils étaient cette année 53% en bac général, 24% en professionnel et 22% en technologique.

31 112 nouveaux bacheliers dans l'Académie

L'Académie compte ainsi 31 112 nouveaux bacheliers pour cette session 2024. Un résultat en légère hausse puisque le taux de réussite était de 85,2% l'an dernier. Cette année, seuls 6,3% des candidats ont été refusés et 2 840 élèves devront passer aux rattrapages.

Résultats du baccalauréat 2024 selon les filières. (Académie de Lyon)

Du côté des mentions, près de 60% des bacheliers ont été récompensés. Toutes filières confondues, on compte 3 072 Très bien (dont 261 avec Félicitations du jury), 7 341 Bien et 11 057 Assez bien. Ils sont donc 9 642 à ne pas avoir obtenu de mention.

Si l'on compare les résultats des filles et des garçons, elles sont 5% plus nombreuses à avoir été admises. En effet, 1 438 garçons ont été refusés cette année à l'épreuve du baccalauréat contre 833 filles. À noter que ces dernières étaient 500 de plus à se présenter à l'épreuve que les garçons.

Lire aussi : Dans l’Académie de Lyon, la réussite des lycéens au baccalauréat baisse