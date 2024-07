"Symbolique de découvrir les résultats avec ses amis" : À Lyon, la joie des bacheliers

36 223 candidats se sont présentés à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel dans l’académie de Lyon cette année. Même si l’affichage des résultats du baccalauréat ne provoque plus la même euphorie qu’avant, certains élèves ont quand même tenu à se déplacer pour vivre ce moment inoubliable.

C’est le calme plat devant le lycée Ampère dans le 2ème arrondissement de Lyon. Quelques élèves sont encore présents aux alentours de midi pour découvrir leurs résultats qui sont affichés depuis 10 h 30.

Partager ce moment symbolique

"On s’est déplacées pour avoir nos résultats en avance comme ils sont publiés qu’à 14h sur internet", raconte Louina, accompagnée de son amie Clara. "On est aussi venues pour voir nos professeurs et les autres élèves" poursuit-elle. "C’est aussi symbolique de découvrir les résultats avec ses amis", continue Clara. Les deux jeunes bachelières ont décroché le baccalauréat avec mention. "Je ne m’attendais pas à avoir une mention très bien même si j’avais fait des calculs en avance, ça restait approximatif", s’enthousiasme Louina. "Moi aussi je ne pensais pas réussir aussi bien et avoir une mention bien", rajoute son amie.

Dans la cour intérieure de l’établissement, Nesrine n’en croit pas ses yeux : "J’avais tellement peur des résultats que je ne suis pas venue le matin, j’ai demandé à mes copines de me dire si j’avais réussi ou pas". Comme ses camarades, Nesrine a préféré venir en avance "pour profiter et voir nos professeurs".

Même sentiment devant le lycée Edouard Herriot situé dans le sixième arrondissement. "On est venu ensemble parce que c’est plus sympa que d’attendre seule sur son canapé, explique Cléo, élève de terminale générale. S’il y en avait une qui l'avait pas eu ça aurait été moins drôle (rires)".

A la recherche de la mention

Depuis la réforme du baccalauréat en 2021 qui inclut un contrôle continu intégral constituant 40% de la note finale, les élèves arrivent à savoir s’ils décrocheront leur diplôme avec mention. "J’avais calculé mes notes de l’année et même si j’avais 5 à chaque épreuve, j’aurais quand même eu mon bac donc je visais la mention", explique Mélina, élève en STMG au lycée Ampère. Et la jeune fille a décroché la mention assez bien, rejoignant les 43.9% des candidats de l’Académie de Lyon ayant obtenue une mention en filière technologique.

Grâce aux simulateurs, Clara, élève en terminale générale au lycée du Parc savait déjà qu’elle avait son bac : "Je savais que j’allais décrocher une mention, tout s’est joué entre la mention bien ou très bien". La future étudiante en prépa commerciale a décroché la mention bien et fait partie des 68.5% des candidats de l’Académie de Lyon ayant obtenu une mention dans la filière générale.

Après les résultats, place à Parcoursup

Désormais, la plupart des lycéens ont les yeux rivés en direction des études supérieures qui les attendent à la rentrée. Mélina entrera en licence de droit à l’Université Lyon 3, Cléo suivra une classe préparatoire de remise à niveau scientifique aux Lazaristes et Nesrine est encore en attente pour le diplôme d’Etat d’infirmier.

Pour l’instant, l’heure est à la fête pour les 31 112 bacheliers lyonnais admis à l’issue du 1er groupe d’épreuves.