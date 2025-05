Avec le soleil, une pollution à l’ozone dégrade la qualité de l’air à Lyon 

La météo ensoleillée engendre une plus grande pollution à l’ozone ce vendredi 30 mai à Lyon.

Le ciel bleu et la hausse des températures dégradent la qualité de l’air ce vendredi 30 mai à Lyon, notamment une pollution plus importante à l’ozone. Les autres indices Atmo resteront toutefois moyens.

En revanche, la qualité de l’air sera plus mauvaise dans l’Est lyonnais. Tout au long de la journée, les indices Atmo seront en effet quant à eux dégradés.

Le site Atmo précise : "La journée s'annonce très ensoleillée et calme ce qui sera propice à une formation d'ozone plus importante. Les indices ATMO devraient être plus largement dégradés pour ce polluant, et bons pour les particules."