Affaire Bétharam : Paul Vannier invité d’une réunion publique le 6 juin à Lyon 

Le député du Val-d’Oise et co-rapporteur de la commission d’enquête sur les violences à l’école, Paul Vannier, sera l’invité d’une réunion publique le 6 juin à la Bourse du Travail (3e arr.).

À l’initiative de la Fédération de la Libre Pensée du Rhône et de la FNEC-C0, Paul Vannier sera l’invité d’une réunion publique le 6 juin prochain à la Bourse du Travail, dans le 3e arrondissement de Lyon, dès 18h30. Le député LFI du Val-d’Oise et co-rapporteur de la commission d’enquête sur le financement public de l’enseignement privé et les violences à l’école reviendra longuement sur les longs mois de travail à propos de l’affaire Bétharam pour l’Assemblée nationale.

Quelques jours après l’audition du Premier ministre, François Bayrou, cette réunion publique, intitulée "Justice pour les victimes d’abus sexuels dans l’Église", sera l’occasion pour Paul Vannier de revenir sur les nombreuses affaires de violences sexuelles au sein de l’Église et des établissements privés catholiques. Le collectif les Abusés de l’Église-tous ensemble participera également à la réunion.