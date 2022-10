Les patineurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, retracent leur histoire olympique dans un livre paru cette semaine.

Avis aux amateurs de performance, de style et de belles histoires ! Le livre En or, qui retrace le parcours olympique de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, est sorti en librairie le 26 octobre. Publié aux éditions Marabout, l'ouvrage a été écrit avec la journaliste de L'Équipe Clémentine Blondet.

Retour sur leurs performances uniques

Dans ce livre, le couple Papadakis-Cizeron raconte de l’intérieur les coulisses de ces deux dernières olympiades, de l’argent de Pyeongchang 2018 de danse sur glace à l’or de Pékin 2022. Faits de témoignages et photos inédites, le livre est disponible dans toutes les librairies physiques et numériques. Les patineurs originaires de Clermond-Ferrand (Auvergne) pour Gabriella Papadakis et Montbrison (Loire) pour Guillaume Cizeron avaient remporté l'or olympique le 14 février 2022, 20 ans après le duo Marina Anissina - Gwendal Peizerat, déjà en danse sur glace. Ce titre a parachevé leur carrière, faite notamment de cinq médailles d'or mondiales et européennes.

Tous les deux âgés de 27 ans, les patineurs auralpins ont décidé de faire une pause dans les compétitions cette saison. Il se consacrent pour ces quelques mois à des tournées de gala, en attendant de décider d'un nouvel avenir.

En or, 192 pages, 32€.