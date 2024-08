Auvergne-Rhône-Alpes : un bilan touristique en demi-teinte pour l’été 2024

Annecy est la 5e villes où l’on marche le plus selon WeWard. (SiggyNowak – Pixabay)

Météo, élections législatives et absence de week-end prolongé, le bilan de l’été 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes est contrasté malgré un taux de satisfaction de 58 % des professionnels.

Alors que la rentrée arrive à grands pas, il est déjà l’heure pour les professionnels du tourisme de dresser le bilan de l’été 2024. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce dernier s’avère plus contrasté que prévu, en cause, notamment, des disparités entre les secteurs.

58 % des professionnels jugent l’été "bon" ou "très bon"

Parmi les données fournies par Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, 58 % des professionnels estiment que l’été 2024 a été "bon" voire "très bon." Les gestionnaires de site de visite et de culture sont les plus satisfaits avec 64 % d’avis positifs exprimés, contre 63 % pour les gestionnaires de camping ou de résidences de tourisme. Les résultats sont plus mitigés du côté des restaurateurs qui estiment l’été réussi à seulement 49 %.

La fréquentation estivale par rapport à 2023 fait en revanche débat entre les différents secteurs : 38 % estiment qu’elle a été "stable" quand 44 % pensent qu’elle était "en baisse." Malgré cela, les campings enregistrent une fréquentation en hausse de 25 % cet été, et les restaurateurs, bien que peu enthousiastes au moment de faire le bilan, sont 29 % à estimer que la fréquentation était en hausse en juillet et août.

L’un des principaux défis rencontrés par les professionnels cet été reste le recrutement de personnel. Ils sont 40 % à avoir eu des difficultés d’embauche en 2024. Pour pallier ce problème, 40 % ont choisi de réduire leurs services, 24 % les amplitudes horaires et 14 % leur nombre de jours d’ouverture.

Vers une bonne saison d’hiver 2024-2025 ?

Pour autant, le secteur du tourisme reste optimiste pour la saison d’hiver à venir. 49 % se disent "confiants" concernant le mois de septembre. 50 % des professionnels considèrent par exemple que la fréquentation sera "stable."

55 % des professionnels du tourisme de la région sont "confiants" là aussi, notamment du côté des résidences de tourisme avec 81 % des participants exprimant leur confiance. Les secteurs des loisirs et de la culture sont aussi enthousiastes avec 72 % d’indice de confiance. Le calendrier devrait aussi être favorable aux professionnels cet hiver puisque de nombreux jours fériés sont positionnés la semaine.

