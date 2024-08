Alors que la rentrée approche, les travaux de rénovation et d'extension menés par Villeurbanne dans cinq établissements se poursuivent.

Les élèves de cinq groupes scolaires de Villeurbanne pourront prochainement profiter de la rénovation de leurs établissements. En effet, les chantiers des écoles Jean Moulin, Albert Camus, Jules Ferry, Victor Hugo et Anatole France lancés cet été avancent à grands pas. Et à l'approche de la rentrée, la Ville a souhaité en partager l'avancée. Des chantiers conséquents qui devraient prendre fin dès cette année pour certains ou à l'été 2025 pour d'autres.

Un coût total supérieur à 8 millions d'euros

Le groupe scolaire Jean Moulin s'est ainsi offert une nouvelle façade. L'établissement du quartier des Buers fait l'objet d'une rénovation thermique extérieure comme intérieure. Notamment, la façade a été épaissie pour une meilleure isolation et des brise-soleil vont être installées aux fenêtres. Côté salles de classes, un nouveau système de ventilation a été mis en place avec une centrale de traitement d'air. Cette dernière permettra de gérer la qualité de l'air et diminuer la température de façon économique. De plus, des panneaux photovoltaïques seront ajoutés sur le toit du gymnase pour une économie d'énergie de 39%. Une rénovation qui aura coûté 4,8 millions d'euros à la municipalité.

La nouvelle cour de l'école Jules Ferry attend d'être végétalisée. (Photo AP)

Autre chantier colossal, l'extension en surélévation de l'école Albert Camus. L'un des derniers projets de ce type. "Avec notre seuil d'élèves accueillis, l’idée n’est plus d’agrandir les écoles de Villeurbanne mais bien de les rénover", indiquait ce mercredi matin Sonia Tron, adjointe à l'éducation de Villeurbanne. Dans ce groupe scolaire de 13 345 mètres carrés, une extension de 426 mètres carrés viendra compléter l'ensemble. Le nouvel étage permettra ainsi de créer cinq classes supplémentaires, une salles des maitres, un grand préau et de nouveaux sanitaires. L'établissement va également être raccordé au réseau de chauffage urbain. Pour réaliser ces immenses travaux, Villeurbanne a investi plus de 2,7 millions d'euros.

Des chantiers sans conséquences sur la rentrée

Pour les autres écoles, il s'agit principalement de végétaliser et repenser les espaces extérieurs. À Jules Ferry par exemple, 21 arbres vont être plantés pour apporter davantage d'ombre aux enfants et des espaces ludiques et pédagogiques extérieurs vont compléter le tout. La cour a également été désimperméabilisée pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie. "Les eaux seront retenus par infiltration pour alimenter les nappes. Elles suivront un parcours à travers la cour pour s'écouler dans les espaces végétalisés", explique Vanessa Villeneuve, maître d'œuvre du chantier, qui aura donc coûté 780 000 euros. Pour végétaliser la crèche Victor Hugo, la municipalité a prévu une enveloppe de 46 000 euros, une somme qui s'élève à presque 60 000 euros pour la rénovation de la bibliothèque de l'école Anatole France.

Malgré ces différents chantiers, la rentrée se déroulera comme prévu pour les élèves. La plupart des chantiers encore en cours n'auront que peu d'incidence sur le déroulé des cours. Cependant, certaines classes seront installées dans des modules le temps qu'ils prennent fin.

