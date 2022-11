Le Lyonnais Cyrian Ravet aux championnats du monde de taekwondo ce dimanche

Dimanche 20 novembre, le jeune lyonnais Cyrian Ravet participera aux championnats du monde de taekwondo qui se déroulent depuis lundi au Mexique. Il est déjà triple champion d'Europe.

Il a 20 ans et déjà de multiples succès. Cyrian Ravet, taekwondiste tricolore, triple champion d'Europe , entrera dans la compétition internationale ce dimanche 20 novembre, à l'occasion des championnats du monde organisés à Guadalajara. Le compétiteur, inscrit dans la catégorie des moins de 58 kg, sera aligné sur son premier mondial en seniors.

Son objectif est clair : rapporter une médaille afin de marquer les esprits et d’engranger un maximum de points dans la course à la qualification olympique pour les Jeux de Paris 2024. Après ses victoires au Grand Prix de Paris de septembre et sa cinquième place à Manchester décrochée en octobre, Cyrian Ravet a intégré le Top 5 du ranking olympique début novembre. L’objectif sera désormais de consolider sa position dans les prochains mois, pour une qualification directe aux Jeux olympiques.

Surprendre des adversaires déjà rencontrés

A Guadalajara, le Lyonnais sera tête de série numéro 7. Il sera donc dans le quart de tableau du Coréen Jun Jang, qui a obtenu une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, et dans le demi tableau du Tunisien Mohamed khalil Jendoubi, sacré vice-champion olympique à Tokyo. Deux adversaires que Cyrian avait dominé pour s’offrir son premier Grand Prix, à Paris, en septembre. Dimanche 20 novembre, l’enjeu principal consistera donc à surprendre ces deux adversaires.