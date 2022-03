Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 8 tonnes de drogues saisies en 2021

Les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont dévoilé le bilan des saisies de l'année 2021. Des chiffres record et en large augmentation par rapport à 2020.

Stupéfiants, tabacs, parfums ou même des chèques-vacances, les produits saisis par la douane d'Auvergne-Rhône-Alpes pendant l'année 2021 sont multiples. Et les quantités sont très importantes. Mercredi 2 mars, Eric Meunier, directeur interrégional des douanes de la région a présenté le bilan annuel des services douaniers d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Il y a eu une reprise de l'activité économique en 2021, qu'elle soit licite ou illicite"

Si les chiffres de saisies sont satisfaisants pour l'administration française, ils sont tout aussi inquiétants lorsqu'ils sont contextualisés avec ceux de 2020. Il n'y a qu'à constater : 8,4 tonnes de stupéfiants saisies en 2021 contre 5,5 tonnes en 2020 ; 37 tonnes de tabac et cigarettes réquisitionnés en 2021 contre 11 tonnes l'année précédente ; plus de 325 000 articles de contrefaçons saisies pour une valeur de 15 millions d'euros. La lutte contre la fraude aux frontières est âpre en Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle semble même être plus importante ces derniers mois.

En cause : l'allègement des mesures sanitaires et la sortie des confinements liés au covid-19. "Il y a eu une reprise de l'activité économique en 2021, qu'elle soit licite ou illicite", explique Eric Meunier, directeur interrégional des douanes lors de la conférence de presse de bilan. "C'est une conséquence du déstockage. Au Maroc ou ailleurs, ils ont continué à produire sans pouvoir vendre pendant les confinements", assure de son côté Marie-Catherine Kuntz, chef du pôle pilotage performance des douanes. En 2021, lors de l'allègement des contraintes sanitaires, les services douaniers ont alors observé une augmentation de la circulation des produits illégaux. Ce qui entraîne davantage de saisies. La boucle est bouclée.

Retrouvez ci-dessous les principaux chiffres des saisies 2021 de la région :

8,07 tonnes de cannabis

51,2 kilos de cocaïne

11 millions d'euros interceptés

1 572 constatations de tabacs de contrebande, soit plus de 4 par jour en moyenne

325 625 articles de contrefaçon saisis (parfums, manettes de Playstation, produits Apple, sacs de marques de luxe...)

578 488 personnes contrôlées liées à l'activité migratoire en Auvergne-Rhône-Alpes

Une mobilisation "constante" des douanes

Au-delà de la surveillance, les services portés par Eric Meunier ont assisté le secteur économique en Auvergne-Rhône-Alpes. Que ce soit pour accompagner les entreprises en leur assurant une compétitivité à l'internationale ou concernant les contrôles garantissant la protection des frontières. "La mobilisation des services douaniers de l'inter-région a été constante au cours de l'année 2021", se réjouit le directeur des douanes. Ce dernier souligne également "l'adaptabilité à un environnement de plus en plus changeant qui nécessite réactivité et disponibilité".

En Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont 1 319 agents à être mobilisés pour assurer la surveillance et l'administration générale des 12 départements de la région. À Lyon, un nouveau service a été créé en février 2021 : le Groupe de Recherche et d'Intervention sur le Trafic de Tabac (GRITT). Cette nouvelle structure regroupe des salariés de différents services. L'objectif : lutter contre la prolifération de revente de tabacs de contrefaçon dans les rues de l'agglomération lyonnaise. Face au succès de la brigade, la mission est élargie à d'autres capitales régionales.