Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 juin

Avant les résultats des élections législatives, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

Festival entre Rhône et Saône

Pour la 3e édition du festival Entre Rhône et Saône, la ville de Lyon organise plusieurs événements. Animations, spectacles et guinguettes sur les berges du Rhône, l’Ile Barbe et la Darse de la Confluence sont prévus tout le week-end de 18 heures à 23h30. C’est ce dimanche que la première baignade dans le Rhône sera organisée au niveau du parc des berges, dans le 7e arrondissement !

L’Evasion Festival fait son retour

Le Grand Parc de Miribel Jonage accueille dès ce samedi l’Évasion Festival. Au programme : DJ sur quatre scènes différentes, aqua park, beach volley de 12 heures à minuit. Ça se déroule samedi et dimanche et l’entrée est disponible dès 43 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Soirée techno au Heat

Le food court Heat, dans le 2e arrondissement de Lyon, organise un événement qui vous fera danser toute la soirée. De 17 heures à minuit, les DJ se succéderont pour vous faire danser sur des musiques techno, break et jungle. Et si jamais vous avez envie de vous poser pour manger un morceau, pas de panique, le bar et les différentes échoppes seront ouvertes.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Bingo Drag Lunch à La Commune

Ce dimanche, La Commune (7e arr.) organise son Bingo Drag Lunch de 13 heures à 16 heures. En famille ou entre amis, venez jouer au bingo accompagné par les animations de plusieurs Drag du collectif House of Morninstar. L’entrée est gratuite et la grille de bingo à 2 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Soirée latino au Musée des Confluences

Le Musée des Confluences, dans le 2e arrondissement, organise ce dimanche 30 juin sa soirée Latin Air, un open-air dans les jardins du musée pour danser sur les musiques de Cedrik Noenir. De quoi terminer le week-end en beauté et sous le soleil. Ça se passe de 20h30 à minuit et l’événement est gratuit.

Plus d’informations sur le site de l’événement.