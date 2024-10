Un préavis de grève déposé par des syndicats de la police municipale à Lyon

Deux syndicats de la police municipale à Lyon ont déposé un préavis de grève alors que des négociations sont en cours pour revaloriser le régime indemnitaire des agents.

Les policiers municipaux de Lyon attendent un effort plus important. Dans un communiqué transmis à la presse lundi 21 octobre, les syndicats Force ouvrière et CFTC indiquent avoir reçu une proposition de la municipalité pour une réévaluation du régime indemnitaire de la police municipale, mais estiment que "le compte n'y est pas pour tout le monde".

"Le nouveau régime indemnitaire était demandé par le maire. Il est en place, on doit en bénéficier"

Ils indiquent ainsi avoir envoyé "une contre-proposition raisonnable mais ferme, assortie d'un préavis de grève jusqu'au prochain conseil municipal". Poursuivant : "Des actions fortes, médiatiques et ciblées sont préparées." FO et la CFTC considèrent en effet insuffisantes les propositions de la mairie notamment pour les chefs de brigade et les agents de catégorie C qui "reçoivent des miettes", écrivent-ils.

Un coup de pression assumé alors que les discussions se poursuivent pour établir un nouveau régime indemnitaire avant le 1er janvier, dans un contexte d'austérité budgétaire pour les collectivités. Pour rappel, ces discussions ont pu être engagées après que le ministre de la Fonction publique a accepté de réévaluer le régime indemnitaire des policiers municipaux suite à une grève nationale entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024. Grève qui n'avait pas été suivie à Lyon, FO expliquant à l'époque que "Grégory Doucet a plaidé notre cause auprès du gouvernement".

Les discussions se poursuivent

La municipalité avait effectivement revalorisé le salaire de tous ses agents de 100 € brut par mois, qui venaient ainsi s'ajouter à la hausse du point d'indice. Mais les policiers municipaux n'avaient dans un premier temps pas été concernés, leur statut au sein de la fonction publique les empêchant de percevoir cette hausse. Le maire avait ainsi poussé auprès de l'Etat pour que le régime indemnitaire des policiers soit réévalué, ils ont ainsi pu toucher la revalorisation de 100 € brut qui est venue s'ajouter à une première augmentation en 2022. Mais pour FO, "cette hausse était un rattrapage des années de retard, on est donc très loin du compte".

Selon une source proche du dossier, une revalorisation plus conséquente que la dernière serait sur la table. "Le nouveau régime indemnitaire était demandé par le maire, il est en place, on doit en bénéficier", indique le syndicat. La Ville de Lyon de son côté explique que "le dialogue est toujours en cours et assure de l'intérêt porté aux conditions de travail des agents municipaux". FO déplore par ailleurs que les chiffres de policiers municipaux soient "bien inférieurs à ceux affichés par la mairie". Le syndicat évoque en effet un chiffre de 183 agents opérationnels au maximum, tandis que la mairie parle d'un peu plus de 280 agents.

Lire aussi : Sécurité à Lyon : qui fait quoi, jusqu’où ?