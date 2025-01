D'après le classement établi par le réseau social professionnel Linkedin, le poste de conseiller bancaire se positionne comme ayant connu la plus grande croissance lors de ces trois dernières années à Lyon.

Les conseillers bancaires sont nombreux à Lyon. Si la ville des Lumières accueille plusieurs grands sièges sociaux bancaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers liés à ce secteur sont en pleine croissance. Selon le classement du réseau social professionnel Linkedin, le poste de conseiller bancaire se positionne comme celui ayant connu la plus grande croissance en trois ans. Un métier qui semble bien accueilli à Lyon, à l'inverse du territoire national où celui-ci ne figure pas dans le top 25.

Viennent compléter le podium lyonnais : ingénieur des données et consultant en transformation digitale. Suite du classement :

4e : Ingénieur qualité

5e : Scrum master

6e : Responsable clientèle

7e : Consultant cybersécurité

8e : Ingénieur automatisation

9e : Project Management Officer

10e : Agent de sécurité

Analysés parmi des millions d'emplois

Le classement initié par la plateforme, repose sur les analyses de millions d'emplois occupés par les membres Linkedin basés à Lyon entre janvier 2022 et juillet 2024. "Pour figurer dans ce classement, les intitulés de poste doivent avoir enregistré une croissance constante parmi nos membres basés à Lyon et représenter un nombre significatif d‘offres d‘emploi basés dans l'agglomération au cours de l’année écoulée", indique le réseau. Les intitulés de poste identiques correspondant à des niveaux d'expérience différents ont été regroupés, mais les stages et postes d'intérim sont exclus du classement.

