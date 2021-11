Auditorium de Lyon : le Quatuor Debussy s'associe à Keren Ann et Yael Naim

Le chemin du célèbre groupe lyonnais Quatuor Debussy a croisé celui de deux chanteuses, Keren Ann et Yael Naim. Pour faire profiter de leurs talents combinés au public, les artistes se produiront sur la scène de l'auditorium de Lyon, lundi 22 novembre à 20h.

C'est en 2020, dans son opus "Nightsongs", Yael Naim a choisi de s'associer avec le quatuor lyonnais. De son côté, Keren Ann, entre folk et rock, revisite son répertoire et ses huit albums avec le Quatuor Debussy. Elle est également autrice d’un opéra et de partitions pour la danse et le cinéma. Les deux chanteuses et le quatuor donneront un concert d'1h30 avec entracte. Le prix de l'entrée est compris entre 24 et 38 euros.