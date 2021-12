Attention aux avalanches, trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en alerte orange

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange "avalanches" par Météo France, après les chutes de neige conséquentes de ces derniers jours. Il faudra faire preuve de prudence en montagne en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie.

Alors que d’importantes chutes de neige sont de nouveau attendues ce vendredi 10 décembre en montagne mais aussi en plaine en Isère, en Haute-Savoie et en Savoie, Météo-France a relevé son niveau d’alerte "avalanches" à orange sur ces trois départements. Selon Météo France, "des avalanches de neige poudreuse se déclencheront spontanément, emportant la neige récente tombée ces derniers jours" dans les Alpes.

"Au fil de la matinée et mi-journée de ce vendredi, les avalanches deviendront de plus en plus nombreuses et progressivement plus volumineuses, sous les précipitations les plus intenses", met en garde Météo France, qui précise que certaines de ces avalanches pourraient même "atteindre des routes exposées à ce risque et, des infrastructures de montagne".

#vigilanceOrange

🌧Episode de pluies marquées sur les Pyrénées.

Crues importantes en cours dans le sud-ouest.

❄️Fortes chutes de neiges sur le nord des Alpes. Très fort risque d'avalanches sur Pyrénées et Alpes du Nord

Soyez vigilants & restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/AyDp0oRaiF — Météo-France (@meteofrance) December 10, 2021

Risque "très fort" en Haute-Savoie

Sur l’épisode, la Haute-Savoie, la Savoie et l’Isère pourraient recevoir 30 à 40 cm de neige dès la moyenne montagne, avec localement 50 à 60 cm sur les plus hauts sommets de Haute Savoie, du Beaufortain, de l’ouest de la Vanoise, du Nord de la Maurienne, en Belledonne, Grandes-Rousses et sur le massif du Taillefer. Conséquence, le niveau de risque d’avalanche est très fort en Haute-Savoie (niveau 5) et fort en Isère et Savoie (niveau 4).

Il faudra donc faire preuve d’une très grande prudence en montagne aujourd’hui et au cours des prochains jours, ainsi que sur les routes, la préfecture de Haute-Savoie alertant sur le fait que les routes "pourraient être difficilement praticables sur certains secteurs ». Il est donc demandés aux automobilistes de limiter leurs déplacements.

#meteo D'importantes chutes de #neige sont annoncées demain en #HauteSavoie en plaine et sur l'ensemble des massifs. Les routes pourraient être difficilement praticables sur certains secteurs. Limitez vos déplacements et adaptez votre vitesse et vos distances de #sécurité ! pic.twitter.com/xfmaUuxVzz — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) December 9, 2021

L'hiver dernier, les avalanches avaient été particulièrement meurtrière dans les Alpes. Au moins 35 personnes ont péri dans des avalanches lors de la saison hivernale 2020-2021, contre 12 et 13 morts lors des deux précédentes saisons.

Lire aussi : Avalanches : un mois de mai dramatique dans la région avec 13 morts, tentatives d'explications