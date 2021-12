Le point sur les conditions de circulation à Lyon ce vendredi 10 décembre, l'A432 partiellement coupée

Ce matin, les conditions de circulation sont difficiles sur l’agglomération lyonnaise. En plus de la neige qui s’est invitée sur les hauteurs, des bouchons et un accident perturbent le trafic automobile.

Déjà difficile au quotidien, la circulation n’est pas facilitée ce vendredi matin par la neige tombée sur les hauteurs cette nuit et par les bouchons qui se forment aux entrées de l’agglomération lyonnaise.

Aux environs de 8h30 la circulation était notamment très compliquée au nord-est de Lyon, sur l’A46 Nord où un bouchon de 7 km s’est formé entre Massieux et Les Échets. Conséquence d’un accident à hauteur de La Boisse sur l’A432, qui nécessite l’interruption du trafic, et qui a également des répercussions sur la circulation entre les Échets et le noeud des îles, l’entrée nord de Lyon, où Onlymoov enregistre des ralentissements sur 6 km.

Ça bouchonne sous Fourvière

Des perturbations sont également relevées sur la rocade est entre Décines et Chassieu sur 4 km, à 8h30 il fallait compter 23 minutes pour aller du Velin au noeud des Îles, ainsi qu’entre Corbas et Manissieux la circulation se fait en accordéon sur 5km. Tout comme sur l’A43 pour rentrer dans Lyon, où il faut compter 25 minutes pour faire Manissieux - La Part-Dieu.

Comme tous les matins ça bouchonne aussi sous le tunnel de Fourvière, sur 2 à 3 kilomètres, ainsi qu’au niveau de Pierre-Bénite, à l’entrée sud de l’agglomération, où l’A450 est congestionnée.