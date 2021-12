Attention aux avalanches, l'Isère en alerte orange ce vendredi

Météo France a placé le département de l’Isère en vigilance orange "avalanches" à partir de ce vendredi 10 décembre.

"Ce phénomène est la conséquence des chutes de neige constatées depuis une semaine en altitude", explique la Préfecture de l'Isère. "Le préfet de l’Isère appelle à la plus grande vigilance au regard du risque fort de départs spontanés et de déclenchements d’avalanche par les skieurs, et ce, sur l’ensemble des massifs du département. Le préfet de l’Isère déconseille les sorties en ski de randonnée en dehors des zones sécurisées", ajoute la Préfecture de l'Isère.

L'hiver dernier a été particulièrement dramatique dans la région avec de nombreuses avalanches meurtrières. Au moins 35 personnes ont péri dans des avalanches lors de la saison hivernale 2020-2021, contre 12 et 13 morts lors des deux précédentes saisons.

50 cm de neige attendus vendredi en Savoie

De grosses chute de neige sont attendues ce vendredi dans la région. Prudence. "En raison de chutes de neige exceptionnelles demain dans la journée du vendredi 10 décembre, Pascal Bolot, préfet de la Savoie, appelle les automobilistes accédant aux stations de ski du département à être particulièrement vigilant", explique de son côté la Préfecture de la Savoie.

"Dès le lever du jour, les chutes de neige auront lieu sur l’ensemble des massifs savoyards. Elles seront intenses en matinée, notamment dans les vallées (20 cm environ à Albertville). L’épisode neigeux se poursuivra tout au long de l’après-midi et une partie de la nuit suivante. Au- dessus de 1200 mètres d’altitude, il est attendu 50 cm de neige au moins", ajoute le Préfet de la Savoie.