Un fast-food spécialisé dans la vente de piadinas typiques de l'Italie va ouvrir au cœur du centre commercial Westfield La Part-Dieu de Lyon.

Bientôt un nouveau repère pour les amoureux de la cuisine italienne ! La chaîne La Piadineria va ouvrir au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. L'ouverture de cette boutique d'une trentaine de mètres carré aura lieu le jeudi 21 novembre, selon le site Actu Lyon.

L'enseigne, très répandue dans la Botte, proposera des piadinas, une spécialité de la région Romagne au nord de l'Italie. Il s'agit d'une galette de pain chaude et fine fourrée avec de la charcuterie et des légumes.

Déjà une enseigne spécialisé dans les Piadinas à Lyon

Déjà installée à Paris, Nice et Marseille, la chaîne italienne ouvre donc sa quatrième boutique entre Rhône et Saône. Elle n'est pas la première à proposer ce mets d'Emilie-Romagne puisque l'enseigne Piada située au sein du centre commercial Confluence et dans la rue Gentil (2e arrondissement) en a également fait sa spécialité. Mais pas sûr que celle-ci ait trouvé son public car le premier des deux restaurants a été placé en redressement judiciaire en février 2024.

