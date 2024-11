À Francheville, les élections municipales anticipées auront lieu le 26 janvier 

Après la démission du maire de Francheville le 29 octobre dernier, l’élection des 33 conseillers municipaux se tiendra le 26 janvier 2025.

Les habitants de Francheville sont appelés aux urnes le 26 janvier 2025. En effet, après la démission du maire LR de la commune, Michel Rantonnet, le 29 octobre dernier, 33 postes de conseillers municipaux doivent être renouvelés. La préfecture du Rhône a annoncé que les élections se dérouleront donc le 26 janvier 2025, de 8 heures à 18 heures. Dans un cas de second tour, ce dernier se tiendra le dimanche 2 février.

La campagne électorale débutera du 13 au 25 janvier 2025 et en cas de second tour du 27 janvier au 1er février 2025.

Le maire isolé démissionne

Pour rappel, Michel Rantonnet avait remis sa démission après plus d’un an de désaccord avec 17 de ses 25 élus, dont 8 adjoints. Ces derniers s’étaient notamment constitués en un groupe d’opposition, "Ensemble pour Francheville", et ce, en restant adjoints. Fin septembre, l’édile avait finalement retiré leur délégation à sept d’entre eux après qu'ils aient retoqué le projet de la nouvelle école publique Bel-Air.

Les déclarations de candidatures seront reçues à la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour le 1er tour du scrutin du lundi 6 janvier au mercredi 8 janvier 2025 de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 et le jeudi 9 janvier 2025 de 09h30 à 18h00. Dans le cas d’un second tour, les déclarations sont attendues le lundi 27 janvier 2025 de 09h30 à 16h00 et le mardi 28 janvier 2025 de 09h30 à 18h00.

