Lyon : un restaurant italien de Confluence en redressement judiciaire

Le restaurant Piada a été place en redressement judiciaire il y a quelques jours en raison de difficultés économiques.

Le repère des amateurs de piadines, ce pain croustillant italien fourré avec charcuterie et légumes, pourrait bientôt disparaître. Le restaurant Piada de Confluence a été placé en redressement judiciaire le 14 février dernier, d'après nos confrères du Progrès.

Les raisons invoquées concernent, sans surprise, l'inflation et l'augmentation de charges ainsi qu'une baisse de l'attractivité du centre commercial après la fermeture de certaines enseignes phares.

La procédure de redressement ne touche que le restaurant de Confluence, et non pas le second établissement de la rue Gentil.

Le mois dernier, Les Burgers de Papa, une autre enseigne lyonnaise de fast-foot était elle-aussi touchée par un redressement judiciaire.