Le résultat final est sévère (1-4), l’Olympique lyonnais compte seulement un point après quatre matchs soit le total le moins élevé de son histoire en Ligue 1.

Le club de la capitale des Gaules a connu une semaine très compliquée. Après un conflit en interne entre l’ancien président de l’Olympique lyonnais et le nouveau propriétaire américain John Textor suite a des problèmes financiers, le club s’enfonce encore un peu plus dans la crise avec cette nouvelle défaite face au PSG au Groupama Stadium. Mené 4-0 à la fin de la première mi-temps, les hommes de Laurent Blanc ont essayé de réagir dans le second acte, mais s’inclinent lourdement à domicile (4-1).

Trois défaites en quatre matchs

La défaite face à Strasbourg lors de la première journée (2-1), la désillusion à domicile contre Montpellier (1-4), le nul face à Nice (0-0) et le naufrage face au PSG, font que l’Olympique lyonnais ne possède qu'un seul petit point. Lyon est dernier de Ligue 1 depuis la première journée et c’est une première depuis la saison 1995/1996.

Un échange avec les supporters

Après cette nouvelle déconvenue, les joueurs ont été interpellés par le capo des Bad Gones (un groupe de supporters). Micro en main, ce dernier s’est exprimé pour parler de la situation alarmante du club, devant l’ensemble de l’équipe totalement silencieuse. "Vous êtes ceux qui portent le maillot de l’OL, vous n’avez pas le droit de le salir", a exprimé le capo. Une prise de parole pour espérer faire bouger les choses avant le prochain match face au Havre le dimanche 17 septembre. Durant la trêve internationale (4 septembre-13 septembre), les hommes de Laurent Blanc vont devoir se remobiliser.