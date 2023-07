Après la canicule, le Rhône placé en vigilance orange aux orages

L’épisode caniculaire qui touche actuellement le Rhône devrait être suivi de violents orages ce mardi 11 juillet, notamment à Lyon où de la grêle est annoncée.

Les Lyonnais n’auront guère de répit sur le front de la météo ce mardi 11 juillet. Alors que le pic du premier épisode de canicule de l’année devrait être atteint dans l’après-midi, où 38°c sont annoncés, de violents orages devraient éclater dans le Rhône et l’agglomération lyonnaise. À partir de 16 heures, le département sera donc place en vigilance orange aux orages, en plus de la vigilance orange canicule déjà en cours.

Des rafales à plus de 100 km/h

D’après le dernier bulletin publié par Météo France, ces orages devraient être "particulièrement intenses et sont caractérisés par un risque de fortes rafales de vent pouvant atteindre, voire ponctuellement dépasser 100-120 km/h, de la grêle possiblement de grosse taille. les précipitations sous les orages sont également intenses, mais circulant assez rapidement, les cumuls de pluie attendus ne sont pas excessifs".

À Lyon, le vent devrait se lever en début d’après-midi et de premières rafales de vent soufflant à 50 km/h balayeront l’agglomération. Suivront ensuite quelques averses entre 15 et 17 heures, avant les premiers orages de la journée entre 18 et 20 heures. Durant cette période, des rafales à plus de 100 km/h sont attendues à Lyon, des précipitations, des éclairs, mais aussi de la grêle. Suivront ensuite jusqu’au petit matin des averses, ponctuées par une nouvelle perturbation orageuse au coeur de la nuit, mais qui devrait être bien moins intense que la première.