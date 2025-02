Une journée dédiée à la mode au musée des Beaux-Arts de Lyon

La musée des Beaux-Arts de Lyon dédie la journée du 22 février à la mode.

Samedi 22 février, le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une journée mode en partenariat avec la section design de mode de l'école de Condé, de 10 h à 18 h.

Au programme, une exposition baptisée "Et si, finalement, l’accessoire faisait le moine ?". Les étudiants se sont inspirés du Saint-François de Zurbarán en investissant les codes picturaux du Siècle d’Or et les télescopant avec l’univers du street wear contemporain. Ils présentent 14 pièces d’ensemble de sandales et ceintures.

Une défilé est également au programme avec la mise en scène d'une vingtaine de tenues élaborées à partir des représentations de Saint François d’Assise. Une conférence autour des influences, réelles ou supposées, de Zurbarán sur trois grands couturiers du 20e siècle sera également proposée.

Le programme complet est à retrouver sur le site du musée.