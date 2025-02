Pour les vingt ans de la loi handicap, la CGT Educ'69 et plusieurs associations organisent une mobilisation en deux temps mardi 11 février. L'une se tiendra devant la MDMPH (7e), l'autre, dans la salle C de la Bourse du Travail.

A l'occasion des vingt ans de la loi pour "l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", la CGT Educ'69 organise une mobilisation mardi 11 février. Les différents syndicats et associations se donnent rendez-vous à midi, devant la MDMPH (Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées) située dans le 7e arrondissement lyonnais.

Dans un premier temps, se succèderont des prises de parole sur le handicap, le vandalisme, la société et l'école par des associations, organisations syndicales et associations de parents d'élèves. La mobilisation se poursuivra à 17h dans la salle C de la Bourse du Travail de Lyon (3e). Un temps d'échange se tiendra suite aux prises de parole du midi, abordant les actions communes et locales à mettre en place pour les personnes atteintes de handicap.

"Luttons pour une société plus inclusive"

Vingt ans après l'instauration de cette loi, cette mobilisation sera l'occasion de soulever certains manquements et de "lutter pour une société plus inclusive" indique la CGT Educ'69. Le syndicat poursuit : "Si cette loi a soulevé des espérances il y a 20 ans (...), son application reste encore très partielle en terme d'intentions politiques et les mots sont trop souvent vidés de leur sens. Une étude critique de cette loi et de ses conséquences actuelles sur les enfants et les adultes handicapées est nécessaire pour faire du handicap une question centrale dans l’organisation de la société, de l’école, du travail et dans la vie en général."

