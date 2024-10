La compagnie Proxima a commandé 12 trains à très grande vitesse à Alstom. Le site de Villeurbanne sera particulièrement engagé dans leur fabrication.

12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon d'Alstom seront en partie construits à Villeurbanne. Cette commande vient d'être passée par la compagnie Proxima auprès d'Alstom, leader mondial de la mobilité, notamment implanté près de Lyon à Villeurbanne. 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique seront aussi assurés par la multinationale française.

Dans la conception de ces 12 trains, "les collaborateurs du site Alstom de Villeurbanne seront fortement mobilisés pour livrer le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués", précise l'entreprise dans un communiqué.

Et reprend : "Site innovant, c’est l’unique au monde capable de concevoir et déployer toute l’électronique ferroviaire sur un seul lieu. Villeurbanne est un site stratégique pour les activités d’Alstom. Dont les compétences et l’expertise servent l’ensemble des projets d’Alstom, en France et à l’étranger". Les premières livraisons sont ainsi prévues en 2028.

Les trains à très grande vitesse propulsées par Proxima, dont le lancement a été annoncé en juin 2024, desserviront Bordeaux, Nantes, Rennes, Angers et Paris pour des trajets de 2 heures ou moins. Ils représentent la dernière génération de trains à deux niveaux capables de circuler à des vitesses supérieures à 300 km/h. A noter que cette commande représente un montant total d'environ 850 millions d’euros.

