All in country club, le nouveau complexe de tennis à l'OL Vallée se dévoile

All in country club, le nouveau grand complexe de tennis de l'OL Vallée, a ouvert ses portes vendredi 1er septembre. Proposant 20 courts de tennis.

Le nouveau complexe sportif All in country club, installé à Décines-Charpieu, a ouvert ses portes au public vendredi 1er septembre. C'est au cœur de l'OL Vallée, que les co-fondateurs et tennismen Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione ont décidé de s'implanter.

Le complexe propose une multitude d'infrastructures sportives et d'espaces de détentes. Parmi les installations réparties sur 3,5 hectares, 20 courts de tennis, dont huit couverts et un central de 1 000 places, trois terrains de Padel, une piscine semi-olympique, un espace bien-être comprenant hammam, sauna, balnéothérapie, un espace fitness de 560 m², un magasin de sport, un restaurant, un campus étudiant ou encore des salles de séminaires.

Sorti de terre en seulement 18 mois, le projet a coûté environ 34 millions d'euros.

Une académie de tennis

En plus de ses nombreuses infrastructures, le All in country club ouvre également une académie dédiée à la pratique de la petite balle jaune. Le centre d'entraînement, accessible aussi bien aux jeunes à partir de la 6e qu’aux joueurs professionnels, propose des programmes d’accompagnement sportif et physique complets.

Ouverte toute l’année, l’académie revendique une offre de formation de très haut niveau, qui s’adapte au rythme scolaire, pour les joueurs qui souhaitent suivre un programme sportif intensif afin de devenir compétitifs.