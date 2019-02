Alerte pollution : Lyon passe en vigilance rouge aux particules fines

Lyon est passé en vigilance rouge pollution ce mercredi en raison d'un dépassement du seuil d'alerte niveau 2. Aucune amélioration significative de la qualité de l'air n'est attendue avant vendredi.

En vigilance orange depuis lundi et l'activation du dispositif préfectoral, Lyon et le bassin Nord-Isère viennent de passer en vigilance rouge. “Depuis le début de la semaine, les concentrations de particules fines sont en augmentation sur la région, en lien avec des conditions météorologiques très stables, ne permettant pas la dispersion des polluants émis”, explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Une situation qui devrait changer ce jeudi à la faveur d'un renforcement du vent du nord et un brassage plus important dans l'après-midi. Malgré cette évolution des conditions météo, le seuil pourrait tout de même être dépassé. Une “amélioration franche est attendue pour vendredi 1er mars”, assure Atmo. Selon l'agence, ce 5e épisode de pollution de l'année 2019 est majoritairement lié “aux chauffages et au trafic routier”.

En réaction, la circulation différenciée va être mise en place à Lyon et Villeurbanne ce jeudi et un ticket Tick’Air à 3€ va être proposé pour circuler pendant une journée sur le réseau TCL.