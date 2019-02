Épisode de pollution à Lyon : des tickets de métro à 3€ la journée jeudi

Les TCL vont mettre en place ce jeudi leur ticket Tick'Air à trois euros la journée sur l'ensemble du réseau. Un dispositif activé pour faire face au pic de pollution en cours à Lyon.

Keolis, l'exploitant du réseau TCL a annoncé ce mercredi la mise en place de son ticket Tick’Air. Un titre TCL proposé au prix de 3€ qui permet de voyager sur l’ensemble du réseau durant une journée d’alerte niveau 2 ou plus. Ce billet sera en vente à partir de ce jeudi 28 février. Sa mise en place a été décidée suite à l’activation du niveau d’alerte niveau deux initié par la préfecture du Rhône dans le bassin lyonnais et le Nord Isère. Des restrictions de circulation des automobilistes seront mises en place dans les communes de Lyon et de Villeurbanne ce jeudi 28 février.