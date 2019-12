Alerte pollution : circulation différenciée activée à Lyon le 1er janvier

La qualité de l'air se dégrade à Lyon. La vigilance orange "pollution" a été activée à Lyon ce mardi. Et la circulation différenciée est mise en place dès mercredi matin, le 1er janvier, 5h du matin.

Lundi, la vigilance jaune "pollution" avait été activée à Lyon. Ce mardi, Lyon passe au niveau orange. Les niveaux de pollution sont très hauts à Lyon actuellement. Et cela devrait encore se dégrader mercredi.

Devant l’urgence, le Préfet a décidé notamment d’instaurer la circulation différenciée dès mercredi matin, le 1er janvier, 5h du matin.

Les véhicules avec des vignettes Crit'Air 1, 2 et 3 peuvent rouler

"La circulation différenciée est instaurée. Les véhicules autorisés à circuler au sein du périmètre ci-après sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe "zéro émission moteur", de classe 1, de classe 2 ou de classe 3", explique la Préfecture.

"Le périmètre d’application de la mesure de restriction de la circulation est constitué par les voiries situées à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, hormis les voiries et itinéraires suivantes : boulevard périphérique Nord, voie métropolitaine ex A7 (M7), autoroute A7, voie métropolitaine ex A6 (M6), tunnel sous Fourvière", poursuit la Préfecture.

