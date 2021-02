Alerte neige-verglas : des mesures de restriction de circulation en Auvergne-Rhône-Alpes

La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes met en place plusieurs mesures de restrictions de circulations par arrêté ce vendredi 12 février à cause de l'alerte neige et verglas.

Dix des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orange "neige et verglas" dont le Rhône. En conséquence Pascal Mailhos à pris un arrêté ce vendredi 12 février pour limiter la circulation dans la région et ainsi éviter des accidents liés aux intempéries. Par ailleurs, la population est appelée à éviter les déplacements et suivre l’évolution de la situation via Météo France.

Les trois mesures prises par la préfecture sont :

Limitation de la vitesse des véhicules légers à 70km/h

Interdiction de circulation pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes

Interdiction de dépassement sur de nombreux axes

L’épisode neigeux incite également à des restrictions spécifiques sur les axes autoroutiers Lyon et Chambéry et entre Chambéry et l’Italie par Annecy.

Les mesures seront adaptées, si besoin, en fonction de l’évolution de la situation.