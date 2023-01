Lyon : la fréquence des cars depuis les Monts du Lyonnais augmente

Dès ce mardi 3 janvier, la ligne de car 2Ex entre Chazelles-sur-Lyon et Lyon voit sa fréquence augmenter.

Sytral mobilités renforce la fréquence de sa ligne de car 2Ex, entre Chazelles-sur-Lyon et Gorge-de-Loup dans le 9e arrondissement de Lyon. A partir de ce mardi 3 janvier entre 6 et 7 h le matin, la fréquence de la ligne passera d'un bus toutes les 20 minutes à un toutes les 15 minutes.

Un rack à vélos

Les cars seront également équipés d'un rack à vélo à l'arrière pour permettre aux usagers de faire leur trajet de centre ville en biclou. Le service et gratuit mais il n'est pas possible de réserver une place. Cinq à six vélos peuvent être embarqués, en espérant que le rack ne soit pas déjà plein.

Le dispositif est pour le moment expérimental. Si les résultats sont satisfaisant, il devrait se poursuivre.